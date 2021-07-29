ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парламентарии и госконтроль Беларуси провели совместный прием граждан

29.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня в Слониме совместный прием граждан и прямую телефонную линию провели председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович и председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко. Такой формат общения себя оправдал, общими усилиями удалось решить многие вопросы, которые требуют вмешательства разных структур. Жительница Слонима пожаловалась на недостаточное количество узких специалистов в районной больнице. Ей обещали комплексно подойти к решению и направить в район выпускников медуниверситета. Еще одно обращение было связано с коммунальными проблемами в отдельно взятой квартире. В ситуации уже разбираются специалисты ЖКХ. Были звонки с просьбами заасфальтировать улицы - они тоже взяты на контроль.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вопросы разные, как индивидуального характера, так носят и общий характер, который затрагивает интересы целой группы людей… Очень многие вопросы могли быть решены до обращения органами местных исполнительных организаций и исполкомов.Анатолий Дорожко, председатель Комитета госконтроля Гродненской области:

Есть и те вопросы, которые как раз лежат в плоскости изменения законодательства. И здесь это самая действенная форма, когда непосредственно парламентарии, общаясь с народом, видят, какие есть проблемы в законодательстве, что нужно исправить, чтобы устранить эти замечания.Также Виктор Лискович и Анатолий Дорожко посетили средние специальные учебные заведения Слонима, ознакомились с ходом вступительной кампании. Приняли участие в заседании райисполкома.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Слониме совместный прием граждан и прямую телефонную линию провели председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Среди пострадавших от пожаров в курортных регионах Турции граждан Беларуси нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by