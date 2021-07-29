Театральная сенсация: одновременно в Бресте, Гомеле, Могилеве и Минске дают премьеры

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Событие, которое уже в статусе небывалого - театральной сенсации. Одновременно в Бресте, Гомеле, Могилеве и, конечно, столице дают премьеры, несмотря на гранд-финал сезона. Такое редко встречается в мировых афишах, особенно во время COVID-блокады. Повышенное внимание театралов - Купаловскому (несмотря на августовские события, там новое имя режиссера и молодая труппа) и Театру-студии киноактера (его худруку - народному артисту Беларуси и члену Конституционной комиссии Александру Ефремову - 70).

Кто собрал больше зрителей и почему показ Национального академического стал наиболее обсуждаемым за пределами кулис? Прямо с премьер расскажут мои коллеги Лидия Заблоцкая и Ольга Медведь.

Купаловский завершает 101-й сезон гоголевской "Женитьбой"

"Косточки" 101-го сезона Купаловского не обсуждались только ленивыми. Особенно отличались некоторые диванные критики, давая прогноз о несостоянии новой труппы давать премьеры. К счастью, культурная блокада, мишенью которой и стали главные академподмостки, снята. Театр играет премьерную "Женитьбу" по Гоголю. Кульминация в завершение сезона.

COVID-волну Купаловский словил еще перед реанимацией "Павлинки" и перенес успешно. Труппа в сборе. Народные и заслуженные - Овсянников, Миронова, Зубкова, Николаева-Опиок - уже в процессе стали передавать опыт младшим по сцене.

В премьерной постановке - 6 новичков труппы Купаловского театра

В этой же "Женитьбе" 6 новичков 101-го сезона. Например, гоголевская главная героиня - 26-летняя Агафья Тихоновна - в игре 21-летней студентки университета культуры Маргариты Горбачевой.

Без комментариев до премьеры, чтобы не расплескивать собранное и отрепетированное. Все - на сцену. Поставил почти трехчасовое невероятное событие в авторской эмоциональной читке 26-летний режиссер-экспериментатор Даниил Филиппович. В режиссерской зачетке без пяти минут выпускника ГИТИСа постановок с три десятка, предыдущая запись в трудовой - ТЮЗ.

Русские "Свадьбы" в белорусском национальном - не впервые. В 2009-м с приглашенным режиссером ставили Чехова, тогда главная роль была за Зинаидой Зубковой. Новая "Женитьба" - тоже не без ее участия. Роль - дописанная специально, не найдете у Гоголя даже между строк.

Премьера в Купаловском: аншлаг на "Женитьбе"

Эксперимент удался. Еще за день до премьеры в онлайн-кассах - ни одного свободного квитка. Теперь здесь точно одна из самых больших "Женитьб" страны. Гостей - более шести сотен. Свободных мест нет и в Театре-студии киноактера.

"Дядя Ваня" - третья премьера Театра киноактера за период COVID-19

Когда многие коллеги опускали занавес или уходили в онлайн, самые киношные театралы Беларуси почти не прекращали служить зрителю. "Дядя Ваня" - уже третья премьера театра за время COVID-19 и первая в 2021 году. Этой постановкой труппа закрывает сезон и уходит в отпуск.

"Дядя Ваня" - пьеса из топ-3 самых популярных сочинений Чехова не только в мировом театральном репертуаре, но и кино. Только на сцене ее ставили от Чикаго и Нью-Йорка через всю Европу до родины произведения.

Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии киноактера:

На "Дядю Ваню" я как-то не смотрел, а тут вдруг я его перечитал и понял, что это очень современная пьеса, она об истинном и мнимом в жизни. Я с огромным уважением отношусь к автору, и модернизм, который присущ теперь вот этим постановкам, такое "новаторское осквернение" труппой классики здесь не наблюдается.Ирина Нарбекова, заслуженная артистка Беларуси, актриса Театра-студии киноактера:

Вскрыть глубину душевных переживаний, взаимоотношений — тема, которая сегодня настолько актуальна, она злободневна. Когда уничтожаются леса, когда мы уничтожаем друг друга, планета гибнет от всего, и неизвестно, что будет в дальнейшем. Это сквозной линией проходит через спектакль.В Театре-студии киноактера "Дядю Ваню" репетировали около 3 месяцев. Не мало, но не удивительно, только за июль, казалось бы, период самых активных прогонов, заслуженный коллектив активно гастролировал: Ошмяны, Светлогорск и фестивальный Витебск. А сам режиссер, отложив юбилейные торжества, генерировал идеи для обновленного свода законов с Конституционной комиссией.

По нотам собирал чеховскую эпоху эстрадный композитор. За время постановки пьесы Леонид Ширин - один из самых востребованных авторов отечественного шоу-бизнеса - написал три разных музыкальных версии спектакля "Дядя Ваня". Создавать мелодией атмосферу для зрителя в театральном зале ему не в новинку, это уже 5-й тандем со студией киноактера.

"Дядя Ваня" - бенефис народного артиста Беларуси Александра Ефремова

Этим вечером "Дядя Ваня" - своего рода бенефис народного артиста Беларуси Александра Ефремова. Третьим действием без антракта - поздравление режиссера с двумя праздничными датами: личным юбилеем (70-летием) и 30-летием во главе труппы Театра киноактера.





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