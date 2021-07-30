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Картина дня: кадровые решения Президента, бизнес с приставкой "агро" и авиарейсы в Сочи и Краснодар
30.07.2021 07:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 29 июля
Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко во время совещания
Генеральный директор ОАО "Светлогорский ЦКК" Юрий Крук, премьер-министр Роман Головченко и председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько
Латиф Гандилов
На Беларусь продолжается
Во время заседания
Фото из архива
Карты допуска и трудовые договоры - Минтранс о планируемых
РЕПОРТАЖ:
В агроусадьбе Петриковского района
Около 200 иностранцев получили
За сутки в Беларуси зарегистрированы
КОММЕНТАРИЙ:
"Белавиа" возобновляет выполнение
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СЕГОДНЯ
Анонсы на 30 июля
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В пресс-центре Дома прессы состоится конференция, приуроченная к Году народного единства, "Многоликая Беларусь. Вклад диаспор в межнациональный диалог". Начало в 11.00.
В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района пройдет по 31 июля X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 31 июля
115 лет назад родилась Марецкая Вера Петровна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1949), Герой Социалистического Труда. С 1940 года артистка московского Театра им.Моссовета. Среди ролей: Маша ("Чайка" А.Чехова), Глафира ("Волки и овцы" А.Островского), Любовь Яровая ("Любовь Яровая" К.Тренева) и др. Снималась в фильмах "Член правительства", "Сельская учительница", "Мать". Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1946, 1948, 1951). Умер в 1978 году.
100 лет назад родилась Соколова Любовь Сергеевна, российская актриса, народная артистка СССР. Снялась более чем в 300 фильмах, создав целую галерею кинопортретов русских женщин. Среди ролей: Анисья ("Хождение по мукам"), Варвара ("Повесть о настоящем человеке") и др. Снималась в кинофильмах "Я шагаю по Москве", "Путь к причалу", "Джентльмены удачи". Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Умер в 2001 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 29 июля Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства провел...
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