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В СК рассказали о новой схеме кибермошенников, ворующих деньги с карт белорусов

30.07.2021 09:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У кибермошенников, представляющихся сотрудниками банков и ворующих деньги с карт белорусов, появилась новая схема. О ней рассказали в Следственном комитете страны.

Мошенники, как и раньше,  звонят в мессенджере Viber и представляются сотрудниками банка. Однако теперь они говорят, что с карты человека прямо сейчас списываются деньги - идет оплата товаров в интернет-магазине, а чтобы предотвратить операцию, нужно установить программу удаленного доступа на свой мобильный телефон, чтобы лжесотрудники банка могли вернуть деньги.

После установки программы и выполнения всех просьб мошенников, начнется списание средств с карты.

Так кибермошенникам удалось похитить более 4000 рублей у женщины из Гродно, несмотря на то, что потерпевшая относительно вовремя опомнилась и заблокировала карту.

Напомним, в начале текущего года участились случаи краж денежных средств мошенниками через звонки в приложении Viber. Поэтому компания Viber выпустила обновление мессенджера, в котором добавила функцию «Защита от лишних звонков», которая предостерегает граждан от нежелательных звонков. Как она работает и как ее включить – читайте тут.

 
Теги: Гродно
 
 
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У кибермошенников, представляющихся сотрудниками банков и ворующих деньги с карт белорусов, появилась новая схема.
 
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