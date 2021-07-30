Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,1 тыс. фур

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 30 июля, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 20 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 120 большегрузов, "Котловка" - 290, "Каменный Лог" - более 260, "Бенякони" - свыше 250, "Привалка" - более 250.

На польском направлении сейчас очередей нет.-0-