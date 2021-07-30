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Расследованию уголовных дел экстремистской направленности в этом году уделяется особое внимание - СК

30.07.2021 10:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году особое внимание уделялось расследованию уголовных дел экстремистской направленности, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на заседании коллегии, где были рассмотрены результаты работы подразделений ведомства в первом полугодии, сообщает БЕЛТА.

"В анализируемом периоде в служебной деятельности ведомства основное внимание уделялось проведению комплекса организационно-практических мероприятий по совершенствованию работы комитета в целом. Особое внимание было уделено вопросу расследования уголовных дел экстремистской направленности", - сказал Дмитрий Гора.

С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей. Следственные подразделения возбудили 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений.

"Следственный комитет совместно с заинтересованными органами продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны. Ответственность таких лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного комитета", - акцентировал внимание Дмитрий Гора.

"В числе зарегистрированных наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК. Принятые ведомством меры по организации работы по уголовным делам этой категории позволили завершить расследование по 857 уголовным делам, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях", - рассказали в ведомстве.

Председатель Следственного комитета также обратил внимание, что наравне с принятием дополнительных мер по расследованию уголовных дел экстремисткой направленности руководителям следственных подразделений необходимо сосредоточить усилия в том числе и на совершенствовании следственной деятельности по противодействию киберпреступности.

В подразделениях сохраняется оперативность расследования уголовных дел, обеспечен взвешенный подход к вопросам применения мер пресечения. "В практическую деятельность Следственного комитета внедрена созданная в ведомстве автоматизированная информационная система "След", предназначенная для накопления и хранения наиболее значимой информации, имеющейся в материалах уголовных дел, для последующего ее изучения и анализа, в том числе путем установления взаимосвязей отдельных эпизодов преступлений между собой", - добавили в ведомстве.

Участие в заседании коллегии приняли генеральный прокурор Андрей Швед и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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