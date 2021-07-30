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Презентация книги "Китайская власть" Николая Вавилова

30.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Развеять фейки и наметить ориентиры на будущее. В Доме литераторов  прошла презентация книги "Китайская власть" российского политолога-китаеведа. Николай Вавилов - выпускник восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В течение десяти лет учился и работал в различных регионах Китая. Об устройстве органов власти и управления Компартии Китая с точки зрения внутриполитической борьбы основных субэтнических военно-политических групп, а также о структуре управления сектором экономики. Все эти аспекты автор раскрывает в своей книге. 

Николай Вавилов, политолог-китаевед, автор книги "Китайская власть" (Россия):   
Она дает практическое пособие каждому политику, бизнесмену, который связан так или иначе с политикой. Понимание, с кем можно работать, как разделить вот эти группы между собой.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Важнейший опыт - в том числе для белорусской политической и российской политической системы, которая сейчас проходит такой этап трансформации, этап модернизации. Нам важно понимать эти механизмы и важно отсечь те фейки, которые циркулируют не без помощи наших европейских партнеров о Китае в Беларуси, во всем регионе Европы.
В ходе дискуссии эксперты обсудили экономическое и технологическое развитие векторов сотрудничества между Беларусью, Китаем и Россией. 


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Развеять фейки и наметить ориентиры на будущее. В Доме литераторов  прошла презентация книги "Китайская власть" российского политолога-китаеведа. Николай Вавилов...
 
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