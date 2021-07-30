Специалисты Института рыбного хозяйства НАН начали проводить контрольные отловы

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Страдает и морская фауна: дефицит кислорода из-за жары и цветения водорослей. Но белорусские ученые ищут новые причины летних заморов рыбы, ведь есть и малоизученные техногенные, и природные факторы. Для того чтобы их выяснить, специалисты Института рыбного хозяйства Академии наук начали проводить контрольные отловы. К слову, добывать такие хозяйственно-значимые породы, как карп, карась или толстолобик будут сетями - их использование одобрено Минприроды. Среди локаций экспериментальной рыбалки ученых - Заславское и Дубровское водохранилища, Сергеевское озеро, а также реки Птичь и Свислочь. Все результаты проанализируют в лабораториях Института рыбного хозяйства.

Алексей Сырцов, замначальника Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира:





За последние годы было несколько фактов массовой гибели рыбы. Так, к примеру, в 2018 году погибло более 5000 особей карася серебряного на водохранилищах Дрозды и Криница. В 2019-м - порядка 300 особей на водохранилище Цнянском города Минска. Лов рыбы будет осуществляться на основании выданного Минприроды разрешения и под контролем инспекторов Минской областной инспекции

Владимир Костоусов, замдиректора Института рыбного хозяйства НАН Беларуси:

Надо сказать, что гибель рыбы несет за собой определенные негативные последствия. Это прежде всего - снижение общей ихтиомассы. Второе - это санитарно-гигиенические требования. Не всю рыбу можно изъять: часть рыбы падает на дно, разлагается и усиливает бактериальный фон в водоеме. Прежде всего это делается для нас, для всех белорусов, для жителей Минска, для рыболовов-любителей

Для увеличения популяции значимых пород рыбы, а также улучшения биоразнообразия на многих водоемах страны проведут зарыбление. Традиционно молодняк массово выпускают в воду в середине осени.





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