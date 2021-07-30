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В жару в поливе городских улиц ежедневно задействуют 75 единиц спецтехники

30.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Знойная жара может нанести ущерб не только растительности, но и инфраструктуре. Так, дополнительной защиты требует дорожное покрытие.  Чтобы асфальт не плавился и не деформировался, крупные артерии столицы с интенсивным движением поливают не менее 6 раз в день. Остальные улицы также не остаются без освежающих аквапроцедур. Обычно в рейсы выезжают 60 машин, а в нынешних погодных условиях в поливе городских улиц ежедневно задействуют 75 единиц спецтехники. 

Охлаждающий душ асфальт получает, когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов.


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Теги: Минск
 
 
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Знойная жара может нанести ущерб не только растительности, но и инфраструктуре. Так, дополнительной защиты требует дорожное покрытие.  Чтобы асфальт не плавился и...
 
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