В жару в поливе городских улиц ежедневно задействуют 75 единиц спецтехники

Источник материала: БT

Знойная жара может нанести ущерб не только растительности, но и инфраструктуре. Так, дополнительной защиты требует дорожное покрытие. Чтобы асфальт не плавился и не деформировался, крупные артерии столицы с интенсивным движением поливают не менее 6 раз в день. Остальные улицы также не остаются без освежающих аквапроцедур. Обычно в рейсы выезжают 60 машин, а в нынешних погодных условиях в поливе городских улиц ежедневно задействуют 75 единиц спецтехники.

Охлаждающий душ асфальт получает, когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов.





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