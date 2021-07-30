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В Добрушской центральной больнице обновленное физиотерапевтическое отделение

30.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Областной уровень медицины в районных центрах. В Добрушской центральной больнице прошла масштабная перезагрузка. Обновление получило физиотерапевтическое отделение. Раньше оно занимало всего два кабинета со старой техникой. Сегодня это отдельное крыло: почти три десятка единиц техники и более 10 видов процедур. Принимают пациентов с заболеваниями венозной и лимфатической системы. Возможности отделения теперь позволяют проводить и профилактику тромбозов. Кроме аппарата компрессионного лимфодренажа, приборы дарсонвализации, импульсной индукционной и низкочастотной магнитотерапии. Впервые в больнице появились и условия для лечебной физкультуры. В смену отделение может принимать в среднем 150 человек.

Алина Марьямова, заведующая физиотерапевтическим отделением Добрушской центральной районной больницы: 

Мы находимся сейчас в кабинете магнитосветолечения. И как вы видите, у нас пациент лежит на аппарате пневмокомпрессионной терапии. Нагнетается сжатый воздух и устанавливается определенная программа в зависимости от того, какой результат мы хотим получить.

 В планах также - обновление поликлиники, замена лифтов и установка подъемной платформы для инвалидов-колясочников. 


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Областной уровень медицины в районных центрах. В Добрушской центральной больнице прошла масштабная перезагрузка. Обновление получило физиотерапевтическое...
 
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