В Добрушской центральной больнице обновленное физиотерапевтическое отделение

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Областной уровень медицины в районных центрах. В Добрушской центральной больнице прошла масштабная перезагрузка. Обновление получило физиотерапевтическое отделение. Раньше оно занимало всего два кабинета со старой техникой. Сегодня это отдельное крыло: почти три десятка единиц техники и более 10 видов процедур. Принимают пациентов с заболеваниями венозной и лимфатической системы. Возможности отделения теперь позволяют проводить и профилактику тромбозов. Кроме аппарата компрессионного лимфодренажа, приборы дарсонвализации, импульсной индукционной и низкочастотной магнитотерапии. Впервые в больнице появились и условия для лечебной физкультуры. В смену отделение может принимать в среднем 150 человек.

Алина Марьямова, заведующая физиотерапевтическим отделением Добрушской центральной районной больницы:

Мы находимся сейчас в кабинете магнитосветолечения. И как вы видите, у нас пациент лежит на аппарате пневмокомпрессионной терапии. Нагнетается сжатый воздух и устанавливается определенная программа в зависимости от того, какой результат мы хотим получить.

В планах также - обновление поликлиники, замена лифтов и установка подъемной платформы для инвалидов-колясочников.





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