Молодежный лагерь у Кургана Дружбы: в Верхнедвинский район приехали около 400 человек

Источник материала: БT

Международный лагерь "Бе-La-Русь" в тридцатый раз объединил молодежь и тех, кто стоял у истоков традиции встречаться у Кургана Дружбы. Мемориал на стыке границ Беларуси, России и Латвии создан в память о совместной борьбе с врагом. В годы Великой Отечественной в этой местности развернулось крупное подпольное и партизанское движение. Накануне состоялось торжественное открытие юбилейной встречи, традиционное посвящение и ночная дискотека.

Утро начнется с совместной зарядки. К слову, на поляну в Верхнедвинский район приехали около 400 человек. Актуальные вопросы обсудят на диалоговых площадках. В спортивной программе - футбол и волейбол. А самые талантливые сегодня примут участие в творческом конкурсе.





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