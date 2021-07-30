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Молодежный лагерь у Кургана Дружбы: в Верхнедвинский район приехали около 400 человек

30.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Международный лагерь "Бе-La-Русь" в тридцатый раз объединил молодежь и тех, кто стоял у истоков традиции встречаться у Кургана Дружбы. Мемориал на стыке границ Беларуси, России и Латвии создан в память о совместной борьбе с врагом. В годы Великой Отечественной в этой местности развернулось крупное подпольное и партизанское движение. Накануне состоялось торжественное открытие юбилейной встречи, традиционное посвящение и ночная дискотека.

Утро начнется с совместной зарядки. К слову, на поляну в Верхнедвинский район приехали около 400 человек. Актуальные вопросы обсудят на диалоговых площадках. В спортивной программе - футбол и волейбол. А самые талантливые сегодня примут участие в творческом конкурсе.


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Международный лагерь "Бе-La-Русь" в тридцатый раз объединил молодежь и тех, кто стоял у истоков традиции встречаться у Кургана Дружбы. Мемориал на стыке границ...
 
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