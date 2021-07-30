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Мощи Святого Александра Невского прибыли в Минск

30.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ковчег с частичкой мощей святого благоверного князя Александра Невского завершает свой крестный ход по Беларуси. Паломничество реликвии на территории нашей страны началось 2 июля. Первым городом, который принял святыню, был Витебск. Более чем за месяц пребывания в Беларуси ковчег посетил 16 больших и малых городов всех белорусских регионов. Сегодня он в Минске. До вечера завтрашнего дня святым мощам можно поклониться в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. 1 августа ковчег переедет в Александро-Невский приход Минска и пробудет там по 2 августа включительно.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Для нынешнего времени образ князя нам важен как пример. Несмотря на то, что он  занимал высокопоставленное положение в обществе, он уделял большое внимание вопросам духовной жизни и всегда ставил их во главу угла. И когда он шел на сражения, он опирался именно на духовную силу. И в ней черпал вдохновение для победы. Причем князь мужественно защищал рубежи на западе и там, где не мог одолеть противника - на востоке - он действовал путем переговоров. Хотя непросто было князю налаживать отношения с монголо-татарами, но он делал это на благо своего Отечества.

Святой благоверный Александр Невский особо почитается Белорусской православной церковью. На территории нашей страны действуют около 40 храмов, названных в честь знаменитого полководца, который был канонизирован в 1547 году. Духовный вояж ковчега с мощами по Беларуси связан с 800-летием со дня рождения Александра Невского и проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ковчег с частичкой мощей святого благоверного князя Александра Невского завершает свой крестный ход по Беларуси. Паломничество реликвии на территории нашей...
 
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