ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проект обновленной Конституции обсуждают эксперты

30.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Продолжается работа по обновлению Конституции. Основной закон страны - это определенная договоренность между государством и обществом. Поэтому граждане принимают активное участие в разработке документа. Первый этап работы Конституционной комиссии завершен. Какими могут быть изменения и дополнения в Основной закон нашей страны и какие предложения внесены в проект и будут предложены на рассмотрение главе государства - своим мнением поделились члены Конституционной комиссии.

Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель Совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: 

Как ректора и деятеля культуры меня прежде всего интересовали вопросы духовности, традиционных ценностей, исторической памяти, нравственного воспитания молодежи. Эти позиции нашли отражение в ряде статей Конституции, чему я очень рада. 

Горячая дискуссия о совершенствовании Конституции Беларуси, о будущем белорусской нации - в эфире Первого национального канала Белорусского радио в 12:05, а также в YouTube и Telegram-каналах. Не пропустите!


Читайте также: 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается работа по обновлению Конституции. Основной закон страны - это определенная договоренность между государством и обществом. Поэтому граждане...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: кадровые решения Президента, бизнес с приставкой "агро" и авиарейсы в Сочи и Краснодар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by