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Проект обновленной Конституции обсуждают эксперты
30.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжается работа по обновлению Конституции. Основной закон страны - это определенная договоренность между государством и обществом. Поэтому граждане принимают активное участие в разработке документа. Первый этап работы Конституционной комиссии завершен. Какими могут быть изменения и дополнения в Основной закон нашей страны и какие предложения внесены в проект и будут предложены на рассмотрение главе государства - своим мнением поделились члены Конституционной комиссии.
Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель Совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:
Как ректора и деятеля культуры меня прежде всего интересовали вопросы духовности, традиционных ценностей, исторической памяти, нравственного воспитания молодежи. Эти позиции нашли отражение в ряде статей Конституции, чему я очень рада.
Горячая дискуссия о совершенствовании Конституции Беларуси, о будущем белорусской нации - в эфире Первого национального канала Белорусского радио в 12:05, а также в YouTube и Telegram-каналах. Не пропустите!
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Продолжается работа по обновлению Конституции. Основной закон страны - это определенная договоренность между государством и обществом. Поэтому граждане...
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