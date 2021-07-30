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К 1 сентября во всех школах Минска будут установлены турникеты и дополнительные камеры
30.07.2021 10:53 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
До начала учебного года все столичные школы должны быть оборудованы турникетами и дополнительными камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома,
В Минске будут приняты меры по усилению безопасности детей в учреждениях образования, с этой целью будут оборудованы пропускные системы и установлены дополнительные камеры, в перспективе в дневное время в школах будут дежурить сотрудники Департаментом охраны МВД.
Сейчас практически все столичные школы оборудованы камерами, но будут установлены еще 2 дополнительные, которые смогут распознавать лица и даже считывать эмоции, а информация с них будет аккумулироваться в республиканской базе данных МВД.
С установкой турникетов в школах уже справился весь Советский район Минска, завершают оборудование системы безопасности в Ленинском и Заводском районах, а в остальных – сделают в течение августа. В разных школа будут установлены разные пропускные системы, в зависимости от наполняемости учреждения, размера входной группы, фойе. Так, например, некоторые учреждения образования устанавливают турникеты со считывателями лиц, отпечатков пальца, а другие выбирают более традиционный вариант — со считывателем электронных карт.
Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова рассказала, что родители по прежнему смогут посещать учреждения общего и среднего образования и лично общаться с администрацией и педагогами, однако свой поход нужно будет заранее согласовать. Помимо этого будет скорректирован график приема граждан директорами: к ним можно будет попасть как в первую, так и во вторую смену в зависимости от даты, а также и в субботу.
Доступ на школьные территории со спортивными площадками пока остается открытым.
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До начала учебного года все столичные школы должны быть оборудованы турникетами и дополнительными камерами видеонаблюдения.
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