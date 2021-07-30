К 1 сентября во всех школах Минска будут установлены турникеты и дополнительные камеры

До начала учебного года все столичные школы должны быть оборудованы турникетами и дополнительными камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома, передает «Минск-новости».

В Минске будут приняты меры по усилению безопасности детей в учреждениях образования, с этой целью будут оборудованы пропускные системы и установлены дополнительные камеры, в перспективе в дневное время в школах будут дежурить сотрудники Департаментом охраны МВД.

Сейчас практически все столичные школы оборудованы камерами, но будут установлены еще 2 дополнительные, которые смогут распознавать лица и даже считывать эмоции, а информация с них будет аккумулироваться в республиканской базе данных МВД.

С установкой турникетов в школах уже справился весь Советский район Минска, завершают оборудование системы безопасности в Ленинском и Заводском районах, а в остальных – сделают в течение августа. В разных школа будут установлены разные пропускные системы, в зависимости от наполняемости учреждения, размера входной группы, фойе. Так, например, некоторые учреждения образования устанавливают турникеты со считывателями лиц, отпечатков пальца, а другие выбирают более традиционный вариант — со считывателем электронных карт.

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова рассказала, что родители по прежнему смогут посещать учреждения общего и среднего образования и лично общаться с администрацией и педагогами, однако свой поход нужно будет заранее согласовать. Помимо этого будет скорректирован график приема граждан директорами: к ним можно будет попасть как в первую, так и во вторую смену в зависимости от даты, а также и в субботу.

Доступ на школьные территории со спортивными площадками пока остается открытым.