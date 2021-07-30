Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ выплатит работникам материальное поощрение за вакцинацию от COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале завода, сообщает БЕЛТА.

"Администрация ОАО "МТЗ" приняла решение выплачивать материальное поощрение каждому работнику, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19. Размер поощрения составит Br80", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе завода, все, что нужно, - принести в отдел кадров сертификат о вакцинации.-0-