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МТЗ выплатит работникам материальное поощрение за вакцинацию от COVID-19
30.07.2021 11:37 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ выплатит работникам материальное поощрение за вакцинацию от COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале завода, сообщает БЕЛТА.
"Администрация ОАО "МТЗ" приняла решение выплачивать материальное поощрение каждому работнику, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19. Размер поощрения составит Br80", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе завода, все, что нужно, - принести в отдел кадров сертификат о вакцинации.-0-
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"Администрация ОАО "МТЗ" приняла решение выплачивать материальное поощрение каждому работнику, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19. Размер поощрения...
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