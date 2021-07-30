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МТЗ выплатит работникам материальное поощрение за вакцинацию от COVID-19

30.07.2021 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ выплатит работникам материальное поощрение за вакцинацию от COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале завода, сообщает БЕЛТА.

"Администрация ОАО "МТЗ" приняла решение выплачивать материальное поощрение каждому работнику, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19. Размер поощрения составит Br80", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе завода, все, что нужно, - принести в отдел кадров сертификат о вакцинации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Администрация ОАО "МТЗ" приняла решение выплачивать материальное поощрение каждому работнику, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19. Размер поощрения...
 
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