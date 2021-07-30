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"Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой
30.07.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.
"Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю. Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении.
В авиакомпании напоминают о необходимости уточнять у компетентных органов правила выезда в страну назначения.-0-
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В авиакомпании напоминают о необходимости уточнять у компетентных органов правила выезда в страну назначения.
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