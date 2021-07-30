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До +31°С жары ожидается по югу Беларуси 31 июля
30.07.2021 13:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса жары ожидается по югу
В субботу, 31 июля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь во второй половине дня по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 24 по северу до 31 градуса жары в южных районах страны.-0-
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В субботу, 31 июля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь во второй половине дня по юго-западу страны пройдут кратковременные...
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