Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада - Тертель

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада", - сказал Иван Тертель.

По его словам, неудавшиеся попытки осуществления государственного переворота, предпринятые во второй половине 2020 года, и возобновление протестных акций весной текущего года переросли в этап экономического удушения и формирования условий для раскола государственного аппарата. "В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы", - отметил председатель КГБ.

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