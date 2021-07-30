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Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада - Тертель
30.07.2021 13:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.
"Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада", - сказал Иван Тертель.
По его словам, неудавшиеся попытки осуществления государственного переворота, предпринятые во второй половине 2020 года, и возобновление протестных акций весной текущего года переросли в этап экономического удушения и формирования условий для раскола государственного аппарата. "В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы", - отметил председатель КГБ.
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Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной...
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