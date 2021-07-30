ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГК продолжает выявлять нарушения на уборке урожая в Беларуси

30.07.2021 13:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля продолжает выявлять нарушения на уборке урожая и принимать меры для их оперативного устранения, сообщили БЕЛТА в КГК.

"КГК по поручению главы государства продолжает контроль за ходом уборки урожая. В первую очередь мероприятия направлены на оперативное устранение выявленных нарушений. Для принятия мер реагирования о результатах контроля информируются местные органы власти, сельхозорганизации стараются быстро исправлять недочеты", - рассказали в комитете.

Как отметили в ведомстве, в целом уборочная кампания проходит организованно, однако в отдельных районах все же выявлены нарушения. Так, в некоторых хозяйствах установлены факты простоя части комбайнов по техническим причинам. Например, в ОАО "Крошин" Барановичского района не был задействован в уборке урожая новый зерноуборочный комбайн КЗС-1218. Причина - неисправность программного обеспечения. Неполадки были выявлены только 20 июля после закрепления за техникой механизатора. После вмешательства КГК неисправности были устранены. К вечеру 28 июля зерноуборочный комбайн приступил к уборке.

В КСПУП "Птицефабрика "Красноармейская" Кореличского района из-за необходимости дорогостоящего ремонта к работе оказались не готовы 4 из 10 зерноуборочных комбайнов. Спустя три дня ремонт 3 из 4 неисправных комбайнов был завершен, они вышли в поле.

После вмешательства ведомства в бобруйском ОАО "Агромашсервис" к работе приступили 2 ранее неисправных зерноуборочных комбайна, проведена дезинфекция складских помещений и ремонт весовой.

Во время контрольных мероприятий также установлены факты неготовности к работе зерносушильных комплексов. В хозяйствах оперативно приняты меры по исправлению ситуации. Например, в ОАО "Комсеничи" Круглянского района запущен неисправный единственный зерносушильный комплекс, где требовался ремонт газового оборудования.

Кроме этого, в некоторых сельхозорганизациях на начальном этапе уборки были допущены сверхнормативные потери зерна. Среди причин - некачественная регулировка зерноуборочных комбайнов и бесконтрольность со стороны специалистов сельхозорганизаций и райисполкомов. В КСУП "Краснобережский" Жлобинского района при уборке рапса не использовалась приставка, что привело к потерям урожая маслосемян до 10-15%. А в ОАО "Агрокомбинат "Южный" Гомельского района установлены потери урожая при уборке рапса. Причинами стало несоблюдение скорости и недочеты при обмолоте. В ходе мониторинга обеспечено устранение нарушений.

Также в ходе проведения контрольных мероприятий установлены случаи перевозки зерна без укрытия тентом, факты простоя техники из-за неритмичной поставки топлива и недостатка транспорта для отвозки намолоченного зерна.

В КГК подчеркнули, что контроль за ходом уборочной кампании продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГК по поручению главы государства продолжает контроль за ходом уборки урожая. В первую очередь мероприятия направлены на оперативное устранение выявленных...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси впервые проведены исследования потребления альтернативной никотинсодержащей продукции (НСП)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by