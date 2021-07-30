КГК продолжает выявлять нарушения на уборке урожая в Беларуси

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля продолжает выявлять нарушения на уборке урожая и принимать меры для их оперативного устранения, сообщили БЕЛТА в КГК.

"КГК по поручению главы государства продолжает контроль за ходом уборки урожая. В первую очередь мероприятия направлены на оперативное устранение выявленных нарушений. Для принятия мер реагирования о результатах контроля информируются местные органы власти, сельхозорганизации стараются быстро исправлять недочеты", - рассказали в комитете.

Как отметили в ведомстве, в целом уборочная кампания проходит организованно, однако в отдельных районах все же выявлены нарушения. Так, в некоторых хозяйствах установлены факты простоя части комбайнов по техническим причинам. Например, в ОАО "Крошин" Барановичского района не был задействован в уборке урожая новый зерноуборочный комбайн КЗС-1218. Причина - неисправность программного обеспечения. Неполадки были выявлены только 20 июля после закрепления за техникой механизатора. После вмешательства КГК неисправности были устранены. К вечеру 28 июля зерноуборочный комбайн приступил к уборке.

В КСПУП "Птицефабрика "Красноармейская" Кореличского района из-за необходимости дорогостоящего ремонта к работе оказались не готовы 4 из 10 зерноуборочных комбайнов. Спустя три дня ремонт 3 из 4 неисправных комбайнов был завершен, они вышли в поле.

После вмешательства ведомства в бобруйском ОАО "Агромашсервис" к работе приступили 2 ранее неисправных зерноуборочных комбайна, проведена дезинфекция складских помещений и ремонт весовой.

Во время контрольных мероприятий также установлены факты неготовности к работе зерносушильных комплексов. В хозяйствах оперативно приняты меры по исправлению ситуации. Например, в ОАО "Комсеничи" Круглянского района запущен неисправный единственный зерносушильный комплекс, где требовался ремонт газового оборудования.

Кроме этого, в некоторых сельхозорганизациях на начальном этапе уборки были допущены сверхнормативные потери зерна. Среди причин - некачественная регулировка зерноуборочных комбайнов и бесконтрольность со стороны специалистов сельхозорганизаций и райисполкомов. В КСУП "Краснобережский" Жлобинского района при уборке рапса не использовалась приставка, что привело к потерям урожая маслосемян до 10-15%. А в ОАО "Агрокомбинат "Южный" Гомельского района установлены потери урожая при уборке рапса. Причинами стало несоблюдение скорости и недочеты при обмолоте. В ходе мониторинга обеспечено устранение нарушений.

Также в ходе проведения контрольных мероприятий установлены случаи перевозки зерна без укрытия тентом, факты простоя техники из-за неритмичной поставки топлива и недостатка транспорта для отвозки намолоченного зерна.

В КГК подчеркнули, что контроль за ходом уборочной кампании продолжается.-0-