Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 сентября плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя из общей площади квартиры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Это предусмотрено указом Президента от 24 декабря 2020 года №490 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год".

В частности, это коснется платы за техническое обслуживание лифта. "Тариф станет, как планируется, Br0,0584 за 1 кв.м, то есть чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта", - пояснили в министерстве.

Также с 1 сентября по новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов) и за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта. За эти услуги, как и за техническое обслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек. МЖКХ напомнило, что до 23 марта 2016 года эти услуги оплачивались именно в зависимости от общей площади квартир.

В соответствии с действующим законодательством право собственности наделяет собственника не только правами владения, пользования и распоряжения имуществом, но и обязанностью по содержанию принадлежащего ему имущества. Согласно общим подходам в жилищном законодательстве участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество.

"Многоэтажный жилой дом - совместное домовладение всех проживающих в нем собственников квартир. Крыша, подвал, лестницы, входная дверь, лампочки в подъезде, лифт, трубопроводы и прочие неделимые части многоэтажного дома - коллективная собственность, общее имущество, бремя содержания которого лежит на всех владельцах. Часто именно наличие исправно работающего в многоэтажке лифта, чистого подъезда, металлической входной двери, утепленных стен и новых коммуникаций добавляет привлекательности и денежных бонусов квартире, выставленной на продажу. Поэтому, приобретая жилье, не стоит ошибочно полагать, что собственность - это только то, что находится за дверью квартиры, а лифт, осветительные приборы, лестничные марши, трубы в подвале "никто не приобретал и не приватизировал". Все это общая собственность, за которую придется нести ответственность каждому владельцу квартиры", - подчеркнули в министерстве.

Становясь собственником квартиры, человек автоматически становится и владельцем общей собственности. "Организации, предоставляющие услуги ЖКХ, обслуживающие электросети, газовое оборудование, лифты, этим имуществом не владеют, они могут его только обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии, то есть предоставлять услуги подобного рода. Как за них платить? Пропорционально своей доле в праве общей собственности на общее имущество, так как стоимость обслуживания лифта, санитарного содержания вспомогательных помещений зависит не столько от количества проживающих граждан, сколько от перечня и периодичности регламентных работ. Полагаем, что это справедливый принцип, означающий, что собственник трехкомнатной квартиры, владеющий большей долей в праве общей собственности, будет платить за обслуживание имущества больше, чем владелец однокомнатной", - пояснили в МЖКХ.

В министерстве также считают, что механизм распределения расходов по техническому обслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома и по электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта, пропорционально площади также позволяет более справедливо взимать плату с собственников жилья совместных домовладений, в том числе с собственников, не проживающих в этих жилых помещениях (например, имеющих в собственности один и более объект недвижимости).-0-