Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на совещание приглашены в основном руководители местных органов власти и управления, от качества работы которых напрямую зависит обстановка в регионах, а значит, и в стране в целом. За прошедший год под руководством главы государства нам удалось главное - сохранить страну, выстоять под напором мощнейшей скоординированной атаки. Силовыми структурами, органами власти и управления были приняты адекватные меры реагирования, что позволило стабилизировать общественно-политическую ситуацию", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, реализация сбалансированной социально-экономической программы, активная разъяснительная работа на местах с акцентом на трудовые коллективы, масштабные мероприятия республиканского, регионального характера - Всебелорусское народное собрание, празднование Дня Победы и Дня Независимости, митинги и молодежные форумы в поддержку власти, мероприятия по сохранению исторического наследия и ко Дню народного единства - оказали в целом положительное влияние на настроение населения, формируя позитивную информационную повестку.

"Однако мы четко понимаем, что попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются, а лишь приобретают новые формы, с которыми мы до сих пор не сталкивались или сталкивались в гораздо меньших масштабах. Против Беларуси идет необъявленная, но от этого не менее опасная, фактически открытая гибридная война. На нас по-прежнему обрушивают потоки дезинформации, откровенной лжи в интернете, пытаются расшатать изнутри через навязывание ложных ценностей и установок, побуждая к предательству нашей страны, - отметил глава Администрации Президента. - Скажем откровенно - прошедший год стал своеобразным испытанием на прочность монолитности вертикали власти и устойчивости государства. Испытанием, которое мы выдержали, подтвердив в своем большинстве верность управленческого кадрового аппарата политическому курсу страны. Однако нашлись и те, кто принял позицию деструктивных сил, стремясь погрузить страну в так называемый демократический хаос. Оценка подобным фактам дана. К сожалению, пришлось расстаться с теми руководителями, которые из-за недостатка политической зрелости пустили развитие обстановки в коллективах и на вверенных территориях на самотек".

Игорь Сергеенко подчеркнул, что людям с неустойчивыми политическими взглядами не место в государственном аппарате. "Анализ, поступающих сегодня материалов показывает, что не у всех руководителей на местах есть четкое понимание происходящего. Кто-то откровенно расслабился, кто-то, оправдываясь ситуацией, замалчивает или откладывает в долгий ящик решение насущных проблем людей, а ведь это является приоритетом в повседневной деятельности всей вертикали власти. В сегодняшних условиях собравшимся в этом зале очень важно услышать оценку текущего момента, получить первоочередные установки по основным направлениям работы", - заключил он.-0-