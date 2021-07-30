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С 30 июля Гете-Институт прекращает свою работу в Беларуси
30.07.2021 14:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
По требованию белорусских властей Гете-Институт прекращает свою деятельность в нашей стране с 30 июля. Об этом
Гете-Институт пишет, то сожалеет о желании белорусского правительства прекратить работу немецкой культурной организации в Минске.
«Гете-Институт, 157 представительств которого свободно работают во всем мире, впервые сталкивается с таким развитием событий. Мы очень сожалеем о таком требовании белорусского руководства и надеемся, что скоро сможем продолжить свою работу в Беларуси», - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь института Йоханес Эберт.
По информации сайта, Гете-Институт работал в Минске на протяжении 27 лет.
МИД Германии также
На странице Гете-Института в Facebook директор организации Якоб Рачек
Напомним, месяц назад стало известно, что белорусская сторона
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По требованию белорусских властей Гете-Институт прекращает свою деятельность в нашей стране с 30 июля. Об этом говорится на сайте организации.
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