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С 30 июля Гете-Институт прекращает свою работу в Беларуси

30.07.2021 14:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По требованию белорусских властей Гете-Институт прекращает свою деятельность в нашей стране с 30 июля. Об этом говорится на сайте организации.

Гете-Институт пишет, то сожалеет о желании белорусского правительства прекратить работу немецкой культурной организации в Минске.

«Гете-Институт, 157 представительств которого свободно работают во всем мире, впервые сталкивается с таким развитием событий. Мы очень сожалеем о таком требовании белорусского руководства и надеемся, что скоро сможем продолжить свою работу в Беларуси», - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь института Йоханес Эберт.

По информации сайта, Гете-Институт работал в Минске на протяжении 27 лет.

МИД Германии также сожалеет о решении Беларуси, которая потребовала закрыть Гете-Институт и Германскую службу академических обменом. «Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», - заявляет немецкий МИД.

На странице Гете-Института в Facebook директор организации Якоб Рачек написал, что в последнее время пришлось заниматься прекращением проектов в сфере языка и образования, а также работы библиотеки. Хотя ранее институт сопровождал множество людей в изучении немецкого языка и «открывал для них новые профессиональные и личные шансы».

Напомним, месяц назад стало известно, что белорусская сторона требует прекратить деятельность Гете-Института и Немецкой службы академических обменов DAAD на территории своей страны.

 
Теги: Минск
 
 
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По требованию белорусских властей Гете-Институт прекращает свою деятельность в нашей стране с 30 июля. Об этом говорится на сайте организации.
 
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