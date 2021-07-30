С 30 июля Гете-Институт прекращает свою работу в Беларуси

По требованию белорусских властей Гете-Институт прекращает свою деятельность в нашей стране с 30 июля. Об этом говорится на сайте организации.

Гете-Институт пишет, то сожалеет о желании белорусского правительства прекратить работу немецкой культурной организации в Минске.

«Гете-Институт, 157 представительств которого свободно работают во всем мире, впервые сталкивается с таким развитием событий. Мы очень сожалеем о таком требовании белорусского руководства и надеемся, что скоро сможем продолжить свою работу в Беларуси», - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь института Йоханес Эберт.

По информации сайта, Гете-Институт работал в Минске на протяжении 27 лет.

МИД Германии также сожалеет о решении Беларуси, которая потребовала закрыть Гете-Институт и Германскую службу академических обменом. «Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», - заявляет немецкий МИД.

На странице Гете-Института в Facebook директор организации Якоб Рачек написал , что в последнее время пришлось заниматься прекращением проектов в сфере языка и образования, а также работы библиотеки. Хотя ранее институт сопровождал множество людей в изучении немецкого языка и «открывал для них новые профессиональные и личные шансы».