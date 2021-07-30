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Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю - Хренин

30.07.2021 14:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю, заявил министр обороны Виктор Хренин во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Военно-политическая обстановка вокруг нашей страны продолжает оставаться сложной. Запад в лице США и Евросоюза не оставляет попыток создать условия для того, чтобы диктовать нам свою волю. Продолжается давление в политической, информационной и экономической сферах. Не остается в стороне и военная сфера: блок НАТО продолжает разведывательную деятельность против нашей страны и проведение мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран - членов альянса на территории сопредельных государств", - сказал Виктор Хренин.

По его словам, вблизи государственных границ Беларуси развертываются дополнительные посты радиоэлектронной разведки, подразделения специального назначения Польши ведут разведку участков госграницы, проводятся учения, в ходе которых отрабатываются действия по поддержке деструктивных сил в Беларуси.

"Периодически вскрываются нарушения воздушных границ Беларуси. Только с апреля по июнь таких было 3. Наиболее вероятная цель - определение степени готовности к действиям нашей системы ПВО. Кроме того, отмечается высокая активность применения беспилотных летальных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооруженных сил сопредельных стран, - отметил министр. - Эти мероприятия могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Беларуси на международной арене".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Продолжается давление в политической, информационной и экономической сферах", - сказал министр обороны Виктор Хренин.
 
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