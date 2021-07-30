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Министр труда и социальной защиты проведет прием граждан 4 августа

30.07.2021 14:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 4 августа проведет личный прием граждан, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Граждане могут приходить по предварительной записи с 8.00 до 13.00 в Министерство труда и социальной защиты (проспект Победителей, 23/2, Минск). Тематика приема - всесторонние вопросы социально-трудовой сферы.

Предварительно записаться можно с 8.00 до 13.00 по телефону (8 017) 309-93-00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане могут приходить по предварительной записи с 8.00 до 13.00 в Министерство труда и социальной защиты (проспект Победителей, 23/2, Минск). Тематика приема -...
 
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