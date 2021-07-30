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Грозы и тепло обещают синоптики белорусам
30.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Затишье перед бурей. Белорусов ждут еще одни жаркие выходные! Но с кратковременными дождями.
Репетиция перехода на осенний режим ждет нас с начала следующей недели. Характер погоды начнет меняться: синоптики прогнозируют грозовые дожди, шквалистый ветер и дневной максимум +26 градусов.
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Затишье перед бурей. Белорусов ждут еще одни жаркие выходные! Но с кратковременными дождями. Репетиция перехода на осенний режим ждет нас с начала следующей...
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