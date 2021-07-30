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На границе задержан брестчанин, из-за рубежа оскорбивший милиционера

30.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На границе с Польшей сегодня задержан житель Бреста, который из-за рубежа писал оскорбления в адрес патрульного милиционера. И уже по традиции создание своего поста задержанный объяснил влиянием информации из интернет-источников протестного толка. Отметим, что подразделения собственной безопасности МВД продолжают устанавливать тех, кто оскорбляет сотрудников органов внутренних дел, в том числе в интернете.

Борис Дмитрук, ВРИОД замначальника Брестского управления ГУСБ МВД Беларуси:
Минувшей осенью мужчина, находясь за границей, в чате деструктивного телеграм-канала оставил под фотографией патрульного милиционера оскорбительные комментарии. Честь и достоинство правоохранителя были унижены, и он обратился за помощью в областное управление ГУСБ.  Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности и был дважды судим за угон транспортного средства.



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Теги: Брест
 
 
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На границе с Польшей сегодня задержан житель Бреста, который из-за рубежа писал оскорбления в адрес патрульного милиционера. И уже по традиции создание своего...
 
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