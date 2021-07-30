Источник материала: БT

Минувшей осенью мужчина, находясь за границей, в чате деструктивного телеграм-канала оставил под фотографией патрульного милиционера оскорбительные комментарии. Честь и достоинство правоохранителя были унижены, и он обратился за помощью в областное управление ГУСБ. Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности и был дважды судим за угон транспортного средства.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На границе задержан брестчанин, из-за рубежа оскорбивший милиционера На границе с Польшей сегодня задержан житель Бреста, который из-за рубежа писал оскорбления в адрес патрульного милиционера. И уже по традиции создание своего...