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На границе задержан брестчанин, из-за рубежа оскорбивший милиционера
30.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На границе с Польшей сегодня задержан житель Бреста, который из-за рубежа писал оскорбления в адрес патрульного милиционера. И уже по традиции создание своего поста задержанный объяснил влиянием информации из интернет-источников протестного толка. Отметим, что подразделения собственной безопасности МВД продолжают устанавливать тех, кто оскорбляет сотрудников органов внутренних дел, в том числе в интернете.
Борис Дмитрук, ВРИОД замначальника Брестского управления ГУСБ МВД Беларуси:
Минувшей осенью мужчина, находясь за границей, в чате деструктивного телеграм-канала оставил под фотографией патрульного милиционера оскорбительные комментарии. Честь и достоинство правоохранителя были унижены, и он обратился за помощью в областное управление ГУСБ. Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности и был дважды судим за угон транспортного средства.
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На границе с Польшей сегодня задержан житель Бреста, который из-за рубежа писал оскорбления в адрес патрульного милиционера. И уже по традиции создание своего...
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