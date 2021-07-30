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Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в районе турецкого Мармариса

30.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ликвидировать крупный лесной пожар в районе турецкого Мармариса  коллегам помогают белорусские спасатели. Экипаж Ми-8 накануне выполнил 3 полета, налет составил почти 6 часов. Наш борт работает в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами. Вместе с наземными силами идет защита города от сильнейшего пожара. После небольшого ночного перерыва, во время которого наземные специалисты авиации МЧС Беларуси проводят техническое обслуживание вертолета, Ми-8 вновь приступает к тушению. Второй белорусский вертолет находится в другой части Турции. Этот экипаж также готов к выполнению задач и в случае запроса от местных властей выполнит перелет к другому очагу.


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Ликвидировать крупный лесной пожар в районе турецкого Мармариса  коллегам помогают белорусские спасатели. Экипаж Ми-8 накануне выполнил 3 полета, налет составил...
 
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