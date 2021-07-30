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Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять - Сергеенко

30.07.2021 15:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять, заявил журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя успокаиваться и расслабляться. Потому что риски и угрозы носят латентный, скрытый характер. Они видоизменяются. И мы должны им противостоять", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, сегодня актив местной вертикали услышал непосредственно от Президента оценку общественно-политической обстановки.

"В глазах вертикальщиков я увидел интерес. Люди получили ответы, наверное, на те вопросы, которые они хотели задать. Когда вот такое личное общение, когда Президент ставит задачи, дает свою оценку на простых примерах, это, я вам скажу, замечательно. И Президент, завершая сегодня встречу, сказал, что такие мероприятия по актуальным вопросам мы будем проводить", - отметил глава Администрации Президента.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Нельзя успокаиваться и расслабляться. Потому что риски и угрозы носят латентный, скрытый характер. Они видоизменяются. И мы должны им противостоять", - сказал Игорь...
 
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