Госполиция Латвии возбудила уголовное дело из-за инцидента с рейсом Ryanair в Минске

Госполиция Латвии начала процесс по уголовному делу о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что в конце мая латвийская полиция начала ведомственную проверку, поскольку на борту самолета находились 2 гражданина Латвии. Теперь было решено возбудить уголовное дело.

Уголовный процесс начат по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Данный раздел включает в себя нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

На данный момент полиция Латвии не уточняет, будет ли расследоваться уголовное дело в рамках международного сотрудничества.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair (направлявшийся из Афин в Вильнюс), на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега, экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Протасевич сразу был задержан белорусскими правоохранителями.

Ситуация вызвала резкую реакцию в мировом сообществе, которое назвало инцидент шокирующим и вопиющим и потребовало освободить журналиста. В результате были введены очередные санкции ЕС против белорусских властей.