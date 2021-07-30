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Госполиция Латвии возбудила уголовное дело из-за инцидента с рейсом Ryanair в Минске

30.07.2021 15:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Госполиция Латвии начала процесс по уголовному делу о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что в конце мая латвийская полиция начала ведомственную проверку, поскольку на борту самолета находились 2 гражданина Латвии. Теперь было решено возбудить уголовное дело.

Уголовный процесс начат по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Данный раздел включает в себя нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

На данный момент полиция Латвии не уточняет, будет ли расследоваться уголовное дело в рамках международного сотрудничества.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair (направлявшийся из Афин в Вильнюс), на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега, экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Протасевич сразу был задержан белорусскими правоохранителями.

Ситуация вызвала резкую реакцию в мировом сообществе, которое назвало инцидент шокирующим и вопиющим и потребовало освободить журналиста. В результате были введены очередные санкции ЕС против белорусских властей.

14 июля Светлана Тихановская встречалась с гендиректором ирландской компании Ryanair Майклом О’Лири, который рассказал, что авиакомпания проводит собственное расследование по факту принудительной посадки самолета в минском аэропорту, и передал ей отчет о ходе этого дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Госполиция Латвии начала процесс по уголовному делу о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
 
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