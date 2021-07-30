На выходные в Минске жарко и дождливо

Источник материала: БT

Июль завершается очередными жаркими выходными. Завтра днем в Минске до +30 и преимущественно без осадков. Они ожидаются в воскресенье и на большей части центрального региона.

С начала следующей недели нас ждет репетиция перехода на осенний лад. Характер погоды начнет меняться. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, шквалистый ветер и дневной максимум +25 градусов.





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