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На выходные в Минске жарко и дождливо
30.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Июль завершается очередными жаркими выходными. Завтра днем в Минске до +30 и преимущественно без осадков. Они ожидаются в воскресенье и на большей части центрального региона.
С начала следующей недели нас ждет репетиция перехода на осенний лад. Характер погоды начнет меняться. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, шквалистый ветер и дневной максимум +25 градусов.
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Июль завершается очередными жаркими выходными. Завтра днем в Минске до +30 и преимущественно без осадков. Они ожидаются в воскресенье и на большей части...
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