Почти 600 тыс. тон зерна собрали аграрии Минской области

Источник материала: БT

Страда в разгаре. Минская область приближается к намолоту в 600 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность чуть больше 36 центнеров с гектара. Это один из лучших результатов по стране. 11 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур планируют получить и в хозяйстве "Голоцк" Пуховичского района. Здесь один из акцентов аграрии в нынешнем году сделали на озимой пшенице, которая дает 50 центнеров с гектара.

Дмитрий Ленковец, директор ОАО "Голоцк":

Параллельно мы ведем уборку соломы и готовимся к севу. Вносим удобрения, идет пахота, готовимся к севу. 7 августа приступим к севу озимого рапса. В планах у нас 500 га. Мы активно сдаем государству. У нас небольшой госзаказ - 900 тонн пшеницы, и мы уже 50 % выполнили.

Отметим, существенным плюсом в деятельности сельхозорганизаций Минской области в этом году стали и 60 новейших зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш". Перед началом уборочной они разъехались по районам.





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