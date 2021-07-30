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Белавиа вдвое увеличит количество рейсов между Минском и Москвой

30.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 1 августа самолеты из Минска в Москву будут летать в 2 раза чаще. Сегодня белорусский авиаперевозчик выполняет 10 рейсов в неделю, со следующего месяца количество вырастет до 20. Также с 7 августа Белавиа восстанавливает рейсы в Краснодар, а с 8 числа - в Сочи. Летать на черноморские курорты будут 3 раза в неделю.

Екатерина Радишевская, начальник службы авиакомпании "Белавиа":

Увеличение количества рейсов уже закономерно привело к тому, что стоимость билетов возвращается на допандемийный уровень. Сейчас авиабилеты из Минска в Москву можно купить по тарифам от 50 евро. Если перелет туда и обратно, то стоимость билетов составит от 95 евро. В настоящие момент авиакомпания "Белавиа" выполняет рейсы в 10 российских аэропортов.

Белорусам для въезда в Россию необходимо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета и подтвердить его результат в приложении "Путешествуй без COVID-19".


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Теги: Минск
 
 
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С 1 августа самолеты из Минска в Москву будут летать в 2 раза чаще. Сегодня белорусский авиаперевозчик выполняет 10 рейсов в неделю, со следующего месяца количество...
 
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