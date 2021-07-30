Депутат: цель западных санкций - ухудшить уровень жизни населения и породить социальное недовольство

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель западных санкций против Беларуси - подорвать суверенное и независимое государство, ухудшить уровень жизни населения, породить социальное недовольство. Такое мнение "Народной газете" высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова, сообщает БЕЛТА.

"Белорусы всегда поддерживали курс на построение сильного независимого государства, способного обеспечить достойную жизнь населения. Мы готовы защищать свои интересы. Сегодня изменились формы и способы военных действий, обострилась угроза глобального экстремизма. При таких обстоятельствах логично быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Сейчас на юридическом уровне более четко прописано, что именно считается беспорядками, расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, - напомнила депутат. - У правоохранительной системы и госорганов должны быть различные инструменты для наведения порядка и пресечения деструктивных действий. И все исключительно в правовом поле. Надеюсь, что в полном объеме новшества не придется реализовывать и наше общество усвоило уроки событий минувшего года. Ведь главное - профилактика и недопущение ситуации, когда может возникнуть угроза для суверенитета и конституционного строя".

Парламентарий считает, что наша страна столкнулась с беспрецедентным экономическим и политическим давлением. "Цель санкций - подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, разрушить нашу экономику. Ведь сорванные промышленные контракты, договоры по реализации нашей продукции направлены не только на подрыв нашего экономического уклада, но и на разрушение социальной сферы, наших государственных программ по укреплению здоровья народа, поддержки рождаемости, многодетных семей, молодежи, пожилых людей. Всем очевидно, для чего это делается - ухудшить уровень жизни населения, породить социальное недовольство. Те, кто за рубежом призывает к санкциям, прикрываются именем белорусских работников, мол, трудящиеся сами хотят остаться без работы и заработной платы. Декларировать миссию "все для людей" в такой ситуации по меньшей мере цинично", - отметила Ольга Петрашова.

Она уверена, что дестабилизировать обстановку в нашей стране не получится. "Агрессивные и необоснованные действия вырабатывают иммунитет и делают нас сильнее и сплоченнее. Мы выстоим и сохраним нашу страну. На мой взгляд, нежелание учитывать интересы реальных людей только дискредитирует ЕС. Ведь какие цели там преследуют в отношении Беларуси? Разрушенная экономика, захват и уничтожение целых отраслей промышленности. Мы не должны идти на поводу у тех, кто сегодня сеет раздор, делит общество на своих и чужих. Мы будем жить своим умом, выбирая мирное будущее и не поддаваясь на провокации", - резюмировала депутат.-0-