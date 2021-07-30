Второй выпуск педагогов китайского языка для школ и гимназий Беларуси состоялся в БГУ

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ состоялась церемония вручения дипломов выпускникам двухгодичных курсов по китайскому языку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Это второй выпуск единственной в Беларуси образовательной программы в области подготовки педагогов китайского языка для школ и гимназий Беларуси. Среди выпускников 24 практикующих учителя английского, французского и немецкого языков школ и гимназий Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Барановичей, Волковыска, Лиды, Марьиной Горки, Мозыря, Орши, Островца, Полоцка, Светлогорска, Червеня, Заславля.

В торжественной церемонии приняли участие ректор БГУ Андрей Король, директор РИКК Анатолий Тозик и председатель государственной экзаменационной комиссии начальник управления обеспечения и сопровождения переводов Компании по развитию индустриального парка Ло Ливэй.

В поздравительном слове Андрей Король подчеркнул значимость события получения диплома РИКК БГУ для каждого выпускника программы. Это новые возможности для личностного и профессионального развития. Главным результатом слушателей курсов, со слов ректора, является вклад в укрепление стратегического партнерства Беларуси и Китая, так как сегодня в этом направлении очень важен образовательный компонент. Андрей Король пожелал выпускникам не останавливаться на достигнутом, профессиональных успехов и новых целей.

Директор РИКК Анатолий Тозик также подчеркнул важность курсов для развития белорусско-китайских отношений. Он отметил успешность программы, о чем свидетельствует ежегодный рост числа слушателей. Первый выпуск составлял 13 человек, а в этом году почти вдвое больше. Анатолий Тозик поблагодарил руководство Министерства образования, БГУ и преподавателей программы за эффективную реализацию проекта по подготовке учителей китайского языка и пожелал всем своим выпускникам не терять связи с институтом и дальнейшего совершенствования языковых навыков.

Высокий уровень подготовки по китайскому языку белорусских учителей отметил Ло Ливэй. В своем напутствии он назвал выпускников стратегическим ресурсом Беларуси по популяризации китайского языка и культуры и пожелал им достижения намеченных планов.

От имени второго выпуска выступила Татьяна Запеко. Она рассказала о своем решении переквалифицироваться в учителя китайского языка и поблагодарила руководство БГУ, РИКК и преподавательский коллектив за возможность изучить, на первый взгляд, непростой восточный язык.

Завершилась церемония музыкальным подарком от выпускников. В их исполнении прозвучала песня на китайском языке "Дзай дзйен" (До свидания).-0-