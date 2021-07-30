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Зампредседателя ГПК проведет 31 июля прямую телефонную линию
30.07.2021 18:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с заместителем председателя Госпогранкомитета генерал-майором Романом Подлиневым пройдет 31 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.
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Свои вопросы и предложения можно задать, позвонив с 09.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.
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