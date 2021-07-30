ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что дают на театральных подмостках, чем удивляет Дворец искусства - премьеры культурной недели в обзоре Л. Заблоцкой

30.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Хедлайнер сезона по количеству арт-премьер - Дворец искусства. На этой неделе он не пустовал - открыли сразу 4 проекта. Живопись от топовых художников из-под Гродно, экологические темы в арт-рамках и авторская керамика - дотронуться разрешается. Что дают на театральных подмостках, чем удивляет главная арт-галерея страны? Премьеры культурной недели в обзоре Лидии Заблоцкой (видео).


Читайте также:


 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хедлайнер сезона по количеству арт-премьер - Дворец искусства. На этой неделе он не пустовал - открыли сразу 4 проекта. Живопись от топовых художников из-под Гродно,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Зампредседателя ГПК проведет 31 июля прямую телефонную линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by