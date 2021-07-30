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Что дают на театральных подмостках, чем удивляет Дворец искусства - премьеры культурной недели в обзоре Л. Заблоцкой
30.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хедлайнер сезона по количеству арт-премьер - Дворец искусства. На этой неделе он не пустовал - открыли сразу 4 проекта. Живопись от топовых художников из-под Гродно, экологические темы в арт-рамках и авторская керамика - дотронуться разрешается. Что дают на театральных подмостках, чем удивляет главная арт-галерея страны? Премьеры культурной недели в обзоре Лидии Заблоцкой (видео).
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Что дают на театральных подмостках, чем удивляет Дворец искусства - премьеры культурной недели в обзоре Л. Заблоцкой
Хедлайнер сезона по количеству арт-премьер - Дворец искусства. На этой неделе он не пустовал - открыли сразу 4 проекта. Живопись от топовых художников из-под Гродно,...
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