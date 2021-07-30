|
Прогноз погоды на 31 июля
30.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по юго-западу республики скажется влияние фронтального раздела.
В дневные часы 31 июля по югу республики максимальная температура воздуха достигнет +31 °С.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по юго-западу республики скажется влияние...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)