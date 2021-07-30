ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Защитник мирового уровня и тренер-победитель - вспоминаем Ю. Курненина

30.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Время, когда минский стадион "Динамо" стал собирать трибуны, а команда из белорусской столицы была известна на весь Союз. Одной из главных звезд того периода был Юрий Курненин, фланговый атакующий защитник. После отличной игровой карьеры он много сделал для белорусского футбола, вывел, например, молодежную сборную страны в финал чемпионата Европы. Но неудачу на нем переживал так сильно, что сердце не выдержало. Памяти Юрия Курненина. Рассказывает Андрей Козлов (видео).


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время, когда минский стадион "Динамо" стал собирать трибуны, а команда из белорусской столицы была известна на весь Союз. Одной из главных звезд того периода был...
 
Новости дня
Новости общества
 
30 июля - единый день безопасности на дорогах Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by