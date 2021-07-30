30 июля - единый день безопасности на дорогах Минской области

Источник материала: БT

"Когда набираешь скорость - не останови жизнь!" Сегодня на дорогах Минской области проходит единый день безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдения правил, а также контролируют порядок во время движения. Особое внимание опасным участкам дорог, крутым поворотам и пешеходным переходам.

Неправильный обгон и превышение скорости - основные причины происшествий. С начала года на территории центрального региона их зафиксировано более полусотни. В результате 7 человек погибли, 54 получили травмы.





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