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30 июля - единый день безопасности на дорогах Минской области

30.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Когда набираешь скорость - не останови жизнь!" Сегодня на дорогах Минской области проходит единый день безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдения правил, а также контролируют порядок во время движения. Особое внимание опасным участкам дорог, крутым поворотам и пешеходным переходам.

Неправильный обгон и превышение скорости - основные причины происшествий. С начала года на территории центрального региона их зафиксировано более полусотни. В результате 7 человек погибли, 54 получили травмы.


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Теги: Минск
 
 
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"Когда набираешь скорость - не останови жизнь!" Сегодня на дорогах Минской области проходит единый день безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают...
 
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