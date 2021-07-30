ДТП на проспекте Независимости в Минске

Источник материала: БT

2 человека пострадали в результате ДТП на проспекте Независимости - водитель Volkswagen и пассажир фургона ГАЗ. Они доставлены в больницу. Столкнулись 10 авто.

Автомобиль Nissan двигался в 3-й полосе со стороны МКАД, при перестроении в 4-ю столкнулся с Volkswagen. Последнее авто выехало на встречную полосу, где стукнулось с несколькими машинами.





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