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Представители диаспор, проживающих в Беларуси, встретились в Доме прессы
30.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тема межнациональной и межконфессиональной дружбы и взаимоуважения обсуждалась сегодня в Минске. Представители диаспор, проживающих в Беларуси, встретились в столичном Доме прессы. Лидеры национальных общественных объединений Армении и Грузии, Азербайджана и Украины, представители еврейских и российских организаций, а также Союза поляков Беларуси приняли участие в беседе под лозунгом "Многоликая Беларусь. Вклад диаспор и межнациональный диалог".
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Тема межнациональной и межконфессиональной дружбы и взаимоуважения обсуждалась сегодня в Минске. Представители диаспор, проживающих в Беларуси, встретились в...
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