Представители диаспор, проживающих в Беларуси, встретились в Доме прессы

Источник материала: БT

Тема межнациональной и межконфессиональной дружбы и взаимоуважения обсуждалась сегодня в Минске. Представители диаспор, проживающих в Беларуси, встретились в столичном Доме прессы. Лидеры национальных общественных объединений Армении и Грузии, Азербайджана и Украины, представители еврейских и российских организаций, а также Союза поляков Беларуси приняли участие в беседе под лозунгом "Многоликая Беларусь. Вклад диаспор и межнациональный диалог".



Участники говорили о необходимости сохранения мира и стабильности, укрепления межнационального диалога, который существует в Беларуси на протяжении многих десятилетий и помогает людям разных национальностей, религий и культур в Беларуси сосуществовать без проблем.



Сегодня в Беларуси проживают представители 156 национальностей. В стране зарегистрировано более 200 национально-культурных и общественных объединений. Все они способствуют развитию конструктивного межнационального диалога. Ежегодно в Беларуси проходят Дни культуры разных стран. Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно - традиционно визитная карточка многонациональной добрососедской Беларуси.



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