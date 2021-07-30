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Стали известны детали массовой аварии на проспекте Независимости в Минске

30.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стали известны детали массовой аварии в Минске. Сегодня утром на проспекте Независимости столкнулись 10 автомобилей. "Ниссан" двигался со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу "фольксвагену". От удара он выехал на полосу встречного движения, где и произошел ряд столкновений с машинами, которые двигались во встречном и попутном направлениях. Два человека травмированы и доставлены в медучреждение. Для выяснения обстоятельств ЧП работала следственно-оперативная группа, некоторое время на месте аварии был осложнено движение.


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Теги: Минск
 
 
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Стали известны детали массовой аварии в Минске. Сегодня утром на проспекте Независимости столкнулись 10 автомобилей. "Ниссан" двигался со стороны МКАД в...
 
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