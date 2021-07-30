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Geely Atlas Pro вызвал большой интерес у потребителей

30.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автомобили Geely Atlas Pro вызвали большой интерес у потребителей. На данный момент продано более сотни машин. Это новое поколение внедорожников Atlas, созданных по инновационным технологиям с лаконичным дизайном. Эпицентром продаж стал новый современный автоцентр в Минске на улице Маяковского, 2. Накануне он отметил свой первый день рождения. 

Антон Малюта продолжит. 365 дней в году в автоцентре на Маяковского, 2 кипит работа. В центре внимания  - посетитель, концепция обслуживания, что называется, под ключ. Помощь с выбором автомобиля, технические консультации и мониторинг состояния машины - все в одном здании.

29 июля рабочая атмосфера сменилась на праздничную. Есть сразу два повода. В день рождения салона продан тысячный автомобиль. Он уехал в Фаниполь, в гараж семьи Высоцких. История проста: пришло время менять машину. На фоне конкурентов выгодно отличился Geely. Выбрали и не пожалели.

В этом автоцентре привыкли слышать благодарные отзывы клиентов. По вкусу потребителям придется и новый Geely Atlas Pro. Все характеристики предшественника умножаем на два и получаем суперсовременный автомобиль.

Что важно: модель будет доступной для клиентов. Этому способствуют и специальные кредитные программы. Как заявляют в самой компании, белорусский потребитель нашел свой автомобиль. А значит впереди новые модели Geely.  

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобили Geely Atlas Pro вызвали большой интерес у потребителей. На данный момент продано более сотни машин. Это новое поколение внедорожников Atlas, созданных по...
 
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