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В. Корнилов: Литве все возвращается бумерангом

30.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Европа, которая нагло и демонстративно разорвала с Беларусью все международные соглашения,  теперь смеет нас еще и обвинять, что мы не защищаем  границы Литвы от потока нелегальных мигрантов.  Там в ход уже пошли дубинки и резиновые пули против собственных граждан, которые не согласны со сложившейся ситуацией. Вот такая она, "демократия по-европейски". 

Мнением о миграционном кризисе в Литве  поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.  

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Европа, которая нагло и демонстративно разорвала с Беларусью все международные соглашения,  теперь смеет нас еще и обвинять, что мы не защищаем  границы Литвы от...
 
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