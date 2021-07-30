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В. Корнилов: Литве все возвращается бумерангом
30.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Европа, которая нагло и демонстративно разорвала с Беларусью все международные соглашения, теперь смеет нас еще и обвинять, что мы не защищаем границы Литвы от потока нелегальных мигрантов. Там в ход уже пошли дубинки и резиновые пули против собственных граждан, которые не согласны со сложившейся ситуацией. Вот такая она, "демократия по-европейски".
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Европа, которая нагло и демонстративно разорвала с Беларусью все международные соглашения, теперь смеет нас еще и обвинять, что мы не защищаем границы Литвы от...
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