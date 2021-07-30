В. Корнилов: Литве все возвращается бумерангом

Источник материала: БT

Европа, которая нагло и демонстративно разорвала с Беларусью все международные соглашения, теперь смеет нас еще и обвинять, что мы не защищаем границы Литвы от потока нелегальных мигрантов. Там в ход уже пошли дубинки и резиновые пули против собственных граждан, которые не согласны со сложившейся ситуацией. Вот такая она, "демократия по-европейски".



Мнением о миграционном кризисе в Литве поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.



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