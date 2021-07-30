Белорусская модель развития как кость в горле для политических элит Запада - Жук

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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская модель развития как кость в горле для для политических элит Запада. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Иметь свою точку зрения, свою позицию всегда требует определенной силы воли, а зачастую мужества. А когда твоя позиция - индивидуальная или государства - оказывается еще и более удачливой или удачной и народ в этой стране живет спокойнее и сыто, то это ломает парадигму, которую выстраивали другие государства, - считает Дмитрий Жук. - И, безусловно, для политических европейских и американских элит эта белорусская модель (вспомним тот же COVID, как мы себя повели и какой обструкции были подвергнуты со всех сторон) как кость в горле. Она ломает их парадигму взглядов".

По его мнению, задача всех цветных революций - ослабить, а потом уничтожить точки на карте, которые ведут себя иначе. "Вот и все - подчинить себе", - отметил глава медиахолдинга.-0-