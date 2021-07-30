ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шпилевская: главная цель Запада - надеть на белорусов розовые демократичные очки

30.07.2021 23:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель Запада - надеть на белорусов розовые демократичные очки. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Ольга Шпилевская заметила, что Беларусь осталась последней точкой на карте на подступах к большой России, которая ведет себя иначе. "И мне кажется, что основной целью (Запада. - Прим. БЕЛТА) было на наш народ надеть розовые демократичные очки, чтобы мы видели розовую демократию, как ее видят все наши народы-соседи. И в этой розовой демократии нас бы потихоньку лишили наших границ, армии и возможности обеспечить самих себя даже пропитанием", - сказала она.

Руководитель телерадиокомпании считает, что такая ситуация наблюдается в соседних странах и такое будущее Запад готовил для Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мне кажется, что основной целью (Запада. - Прим. БЕЛТА) было на наш народ надеть розовые демократичные очки, чтобы мы видели розовую демократию, как ее видят все наши...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусская модель развития как кость в горле для политических элит Запада - Жук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by