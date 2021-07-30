Шпилевская: главная цель Запада - надеть на белорусов розовые демократичные очки

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель Запада - надеть на белорусов розовые демократичные очки. Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Ольга Шпилевская заметила, что Беларусь осталась последней точкой на карте на подступах к большой России, которая ведет себя иначе. "И мне кажется, что основной целью (Запада. - Прим. БЕЛТА) было на наш народ надеть розовые демократичные очки, чтобы мы видели розовую демократию, как ее видят все наши народы-соседи. И в этой розовой демократии нас бы потихоньку лишили наших границ, армии и возможности обеспечить самих себя даже пропитанием", - сказала она.

Руководитель телерадиокомпании считает, что такая ситуация наблюдается в соседних странах и такое будущее Запад готовил для Беларуси.-0-