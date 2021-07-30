Мигранты стали индикатором слабой государственности Литвы - политолог

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигранты стали индикатором слабой государственности Литвы. Такое мнение высказал политолог Юрий Шевцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Мне кажется, что, к сожалению, мы должны готовиться к большому кризису в Литве", - сказал Юрий Шевцов.

Политолог обратил внимание, что на территории этой страны уже находится три тысячи нелегальных мигрантов. Остановить их приток при той недееспособности государства, которую демонстрирует Литва, будет невозможно, считает он. К зиме проблема нелегальной миграции лишь обостриться.

"Поэтому, к сожалению, нам надо готовиться к тому, что скорее всего Литва вступает в ситуацию системного политического кризиса надолго. Где эти беженцы - это всего лишь запал. Они всего лишь показали те внутренние проблемы литовского государства, которые давно были, но не замечались. Это слабая изнутри государственность, которая построена на тех основания, которые тридцать лет еще работали (так сказать, пилить брюссельские дотации), но это уже не работает", - отметил Юрий Шевцов.-0-