ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников

31.07.2021 07:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 30 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для проведения встречи по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Президент обозначил основные векторы и принципы в работе органов власти в деле дальнейшего развития страны. Александр Лукашенко перечислил основные позиции комплекса мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях. Любая деятельность в Беларуси - общественная, политическая - должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики, заявил глава государства. Александр Лукашенко назвал проект новой Конституции концептом будущего Беларуси. Президент подчеркнул особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе. Местной вертикали власти нужно активнее работать с региональными средствами массовой информации. На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и суверенной страны, отметил глава государства.

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Во время встречи

Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО, заявил Президент. Он добавил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций, считает глава государства. Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания. Попытки дискредитации Беларуси на международной арене - это серия бессмысленных демонстративных демаршей. Под видом благотворительности некоммерческие организации отрабатывают чужой политический заказ, отметил Президент. По его словам, завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Правоохранители выявили сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства.

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Во время встречи

Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять, заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Взят курс на искусственную политическую изоляцию Беларуси, подрыв ее экономики, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада, заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Иван Тертель

В Беларуси предлагается принять дополнительные меры по повышению престижа военной службы. Об этом шла речь на встрече главы государства Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Андрей Кривоносов

Беларусь и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы и партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии.

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Роман Головченко во время встречи с Латифом Гандиловым

Правительство ввело регулирование цен на легковушки, грузовики и тракторы.

Согласовано повышение цен на ряд молочных продуктов, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Новыми резидентами ПВТ стали 62 компании.

В Беларуси с 1 сентября плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя из общей площади квартиры.

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Фото из архива

Два воинских захоронения по требованию Генпрокуратуры получили статус историко-мемориального места погребения.

КОММЕНТАРИЙ: Как COVID-19 влияет на работу нервной системы и кто в зоне риска

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1184 пациента с COVID-19, выписаны 1112.

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Фото из архива

"Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой.

ФОТОФАКТ: Витебские десантники организовали праздник для горожан

Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 июля - 1 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Обжиг-шоу "Огненная скульптура" пройдет 31 июля в Бобруйском районе.

Районный праздник эпохи раннего Средневековья "У госці да радзімічаў" пройдет 31 июля в Чаусском районе.

В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района пройдет 31 июля X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021".

В гродненской области в агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, 1 августа пройдет яркий тематический праздник. На мероприятии выступят артисты и коллективы художественного творчества клубных учреждений Гродненского района.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

1 августа

В Республике Беларусь - День железнодорожника.

85 лет назад родился Сен-Лоран Ив, французский модельер, основатель одного из всемирно известных домов моды от-кутюр. Умер в 2008 году.

50 лет назад родилась Кутепова Ксения Павловна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (2004). Снималась в фильмах "Рыжий, честный, влюбленный", "Мелкий бес" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2002) за театральную работу.

2 августа

В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций.

120 лет назад родился Муромцев Илья Алексеевич, белорусский и русский певец, заслуженный артист Беларуси (1938). В 1923-1930-х годах учился в Ленинградском музыкальном техникуме и на оперных курсах. В 1933-1952 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. В национальных операх создал запоминающиеся образы Тараса ("В пущах Полесья" А.Богатырева), Данилы ("Алеся" Е.Тикоцкого) и др. Пел партии классического репертуара на белорусской сцене: Мефистофель ("Фауст" Ш.Гуно), Галицкий ("Князь Игорь" А.Бородина), Старый цыган ("Алеко" С.Рахманинова) и др. Умер в 1968 году.

70 лет назад родилась Вержбицкая Зинаида Викторовна, артистка оперетты, заслуженная артистка Беларуси (1998). В 1972 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище им. Октябрьской революции. Была солисткой Белорусского государственного музыкального театра. Среди ролей: Настя ("Денис Давыдов" А.Мдивани), Валентина ("Веселая вдова" Ф.Легара), Зоя Березкина ("Клоп" В.Дашкевича) и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРА Картина дня. 30 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для проведения встречи по актуальным...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мигранты стали индикатором слабой государственности Литвы - политолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by