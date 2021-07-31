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Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
31.07.2021 07:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 30 июля
Президент Беларуси
Во время встречи
Во время встречи
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Обжиг-шоу "Огненная скульптура" пройдет 31 июля в Бобруйском районе.
Районный праздник эпохи раннего Средневековья "У госці да радзімічаў" пройдет 31 июля в Чаусском районе.
В агрогородке Малые Автюки Калинковичского района пройдет 31 июля X Республиканский фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021".
В гродненской области в агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, 1 августа пройдет яркий тематический праздник. На мероприятии выступят артисты и коллективы художественного творчества клубных учреждений Гродненского района.
XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
1 августа
В Республике Беларусь - День железнодорожника.
85 лет назад родился Сен-Лоран Ив, французский модельер, основатель одного из всемирно известных домов моды от-кутюр. Умер в 2008 году.
50 лет назад родилась Кутепова Ксения Павловна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (2004). Снималась в фильмах "Рыжий, честный, влюбленный", "Мелкий бес" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2002) за театральную работу.
2 августа
В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций.
120 лет назад родился Муромцев Илья Алексеевич, белорусский и русский певец, заслуженный артист Беларуси (1938). В 1923-1930-х годах учился в Ленинградском музыкальном техникуме и на оперных курсах. В 1933-1952 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. В национальных операх создал запоминающиеся образы Тараса ("В пущах Полесья" А.Богатырева), Данилы ("Алеся" Е.Тикоцкого) и др. Пел партии классического репертуара на белорусской сцене: Мефистофель ("Фауст" Ш.Гуно), Галицкий ("Князь Игорь" А.Бородина), Старый цыган ("Алеко" С.Рахманинова) и др. Умер в 1968 году.
70 лет назад родилась Вержбицкая Зинаида Викторовна, артистка оперетты, заслуженная артистка Беларуси (1998). В 1972 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище им. Октябрьской революции. Была солисткой Белорусского государственного музыкального театра. Среди ролей: Настя ("Денис Давыдов" А.Мдивани), Валентина ("Веселая вдова" Ф.Легара), Зоя Березкина ("Клоп" В.Дашкевича) и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 30 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для проведения встречи по актуальным...
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