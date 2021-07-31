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"Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы - сенатор
31.07.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы, чтобы из первых уст услышать о повестке дня как внутренней, так и внешней политики страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.
"9 августа состоится
Екатерина Серафинович считает символичной дату проведения мероприятия - 9 августа. "В этот день в 2020 году состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Прошел год. Он был непростым для страны, людей, и теперь есть возможность проанализировать ушедшие в историю факты, дать им непредвзятую оценку и еще раз сказать о стратегии развития государства на перспективу. Нет сомнений, что Президент нашей страны по своему обыкновению даст исчерпывающие компетентные ответы на все вопросы, которые прозвучат, - для главы белорусского государства нет запретных либо неудобных тем. Уверена, этого разговора ждут все белорусы, чтобы из первых уст услышать о повестке дня как внутренней, так и внешней политики, анализе складывающейся обстановки в республике и мире и приоритетах нашего социального государства", - резюмировала сенатор.-0-
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Екатерина Серафинович считает символичной дату проведения мероприятия - 9 августа. "В этот день в 2020 году состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Прошел...
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