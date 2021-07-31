ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары

31.07.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений прогнозируется слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, максимальная днем - плюс 24-30, по юго-востоку - до плюс 32 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: встреча Лукашенко с активом местной вертикали, новые резиденты ПВТ и шоу десантников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by