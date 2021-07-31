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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары
31.07.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений прогнозируется слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, максимальная днем - плюс 24-30, по юго-востоку - до плюс 32 градусов.-0-
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В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут...
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